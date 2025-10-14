Nuovo avvistamento di Calabrone dalle zampe gialle in Europa | dove si trova l'insetto venuto dall'Asia
La Vespa velutina, o calabrone asiatico dalle zampe gialle, originaria del Sud-est asiatico, negli ultimi decenni sta colonizzando l’Europa. Il primo avvistamento in Irlanda del Nord è avvenuto a Dundonald il 10 ottobre 2025. In Italia è presente dal 2012, dove sono attestati diversi nidi in Liguria, Piemonte e Toscana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
