Nuovo ad per l’aeroporto di Ancona | è Giorgio Buffa
L’ Ancona International Airport ha il suo nuovo amministratore delegato. Come annunciato dal Carlino si tratta di Giorgio Buffa che arriva dal Qatar dove era impegnato del settore operativo dello scalo di Doha. A dare la notizia il consigliere del cda Giacomo Bugaro (futuro assessore regionale tra l’altro proprio con delega all’aeroporto?): "Buffa è un professionista di grande esperienza nel settore del trasporto aereo e della gestione aeroportuale, che porterà competenza e visione strategica a servizio di uno scalo in crescita e sempre più centrale per lo sviluppo economico delle Marche ". Ieri, in occasione della riunione del cda erano presenti il presidente del consiglio di amministrazione Hamish De Run, il presidente del collegio sindacale Tullio Patassini e lo stesso Bugaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
