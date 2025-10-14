Nuovo ad per l’aeroporto di Ancona | è Giorgio Buffa

Ilrestodelcarlino.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ Ancona International Airport ha il suo nuovo amministratore delegato. Come annunciato dal Carlino si tratta di Giorgio Buffa che arriva dal Qatar dove era impegnato del settore operativo dello scalo di Doha. A dare la notizia il consigliere del cda Giacomo Bugaro (futuro assessore regionale tra l’altro proprio con delega all’aeroporto?): "Buffa è un professionista di grande esperienza nel settore del trasporto aereo e della gestione aeroportuale, che porterà competenza e visione strategica a servizio di uno scalo in crescita e sempre più centrale per lo sviluppo economico delle Marche ". Ieri, in occasione della riunione del cda erano presenti il presidente del consiglio di amministrazione Hamish De Run, il presidente del collegio sindacale Tullio Patassini e lo stesso Bugaro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nuovo ad per l8217aeroporto di ancona 232 giorgio buffa

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo ad per l’aeroporto di Ancona: è Giorgio Buffa

Approfondisci con queste news

Ancona e Pescara più vicine: arriva il nuovo treno di Tua. Domani lo start al collegamento - Da domani sarà operativo il nuovo collegamento ferroviario diretto Pescara–Ancona, che accorcia le distanze lungo la ... Come scrive corriereadriatico.it

Da lunedì nuovo collegamento ferroviario diretto Pescara-Ancona - Prenderà il via lunedì prossimo, 15 settembre, il nuovo collegamento ferroviario diretto Pescara- Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Nuovo L8217aeroporto Ancona 232