Nuove tariffe per matrimoni e unioni civili | sposi spenderanno fino a 600 euro

Casertanews.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Sessa Aurunca ha approvato la nuova delibera che definisce in modo dettagliato le tariffe per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, distinguendo tra residenti, non residenti, giorni feriali e festivi, nonché tra celebrazioni nella casa comunale o in. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

nuove tariffe matrimoni unioniMatrimoni e Unioni Civili, Ostuni si espande: due nuove masserie nell'elenco delle location. E cambiano le tariffe - Il Comune di Ostuni ha approvato due delibere che intervengono sull’organizzazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, introducendo nuove sedi convenzionate e aggiornando le tariffe per la cel ... Scrive msn.com

nuove tariffe matrimoni unioniSiracusa apre le porte a matrimoni in residenze storiche e di pregio: ecco dove e quali tariffe - Siracusa apre le porte a matrimoni in residenze storiche e di pregio. Riporta siracusanews.it

La crisi dei matrimoni (e delle unioni civili) ci racconta che le pressioni sociali non funzionano più - Volendo sintetizzare al massimo diremmo che è per questo che la gente ha smesso di sposarsi. Segnala alfemminile.com

Cerca Video su questo argomento: Nuove Tariffe Matrimoni Unioni