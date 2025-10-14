Nuove scoperte sull’utilizzo degli ambienti di superficie da parte del proteo
Da una segnalazione di Raoul Manenti, docente dell'Università degli studi di Milano: “È appena uscito un articolo scientifico sulla rivista internazionale Hydrobiologia. Si tratta di un articolo che riporta delle scoperte innovative sul proteo (Proteus anguinus) che aprono interessanti scenari. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
