Tempo di lettura: 2 minuti Presso l’Hub della Creatività e della Comunicazione ad Arbostella di Salerno continua l’azione di front office per la divulgazione di informazioni utili e di orientamento per l’avvio di nuove attività profit e no profit. L’azione rientra nel programma “ Salerno Creativity & Work ”, ovvero una iniziativa già sperimentata con successo negli ultimi anni che eroga servizi di assistenza e orientamento per l’inclusione sociale, lavorativa e formativa di giovani, di donne, di disoccupati e inoccupati, di utenze speciali e per coloro che intendono valorizzare idee e attività innovative e creative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Nuove opportunità con l’Hub della Creatività & della Comunicazione