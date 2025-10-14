Nuove Amazon Fire TV a partire da 279 euro

Amazon ha annunciato le nuove smart TV della propria gamma: Fire TV – Serie 2 (2nd Gen), Fire TV – Serie 4 (2nd Gen) e Fire TV Omni QLED (2nd Gen). La nuova linea di Fire TV è stata progettata per semplificare l’esperienza visiva, offrendo un hardware più veloce e funzionalità personalizzate. 🔗 Leggi su Today.it

Amazon rinnova la gamma Fire TV: ecco le nuove Serie 2, Serie 4 e Omni QLED, più la Fire TV Stick 4K Select - Amazon ha ufficializzato la seconda generazione delle smart TV Fire TV, con tre modelli che coprono diverse fasce di prezzo. Riporta hwupgrade.it

Amazon rinnova la gamma Fire TV: nuove Serie 2, Serie 4 e Omni QLED, insieme al Fire TV Stick 4K Select - Amazon ha presentato la nuova gamma Fire TV con i modelli Serie 2, Serie 4 e Omni QLED di seconda generazione, insieme al nuovo Fire TV Stick 4K Select. Secondo avmagazine.it

Guida alle Fire TV Stick Amazon (scontate fino a mezzanotte) e confronto con Select 4K appena annunciata - Amazon ha svelato al mondo una nuova generazione di Fire TV Stick, annunciando il modello Fire TV Stick 4K Select durante l’evento hardware autunnale. Riporta macitynet.it