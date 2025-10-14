Nuova vita per villa Corio Penati Sarà sede della Fondazione Bcc | Da qui un aiuto al territorio

Nuovo impegno per il territorio e nuova sede. Taglio del nastro a Cernusco per gli uffici di Fondazione Bcc Milano, il braccio solidale della banca che dalla nascita, a fine 2024, a oggi ha già stanziato 1,9 milioni per progetti a favore delle comunità locali. Inclusione, cultura, ambiente, sport, gli ambiti di azione. La scelta è caduta sulla prestigiosa Villa Corio Penati. "Inaugurare questi spazi – dice Giuseppe Maino (nella foto), presidente dell’istituto di credito - è la concretizzazione di un impegno che nasce dalla nostra storia: trasformare i buoni risultati dell’attività bancaria in risorse per il bene comune. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

