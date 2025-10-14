Nuova vita al Girfalco col progetto di fattibilità tecnico-economica

Si avvicina una nuova vita per l'angolo più bello di Fermo, è stato approvato dalla Giunta Comunale il progetto di fattibilità tecnico-economica per la riqualificazione del Girfalco. Si tratta di una serie di azioni per la rigenerazione ambientale dell'area per un importo superiore al milione e 200 mila euro. Il progetto di fattibilità, redatto dalla Rete Temporanea di professionisti costituita dall'architetto Nazzareno Petrini, dall'ingegner Simona Cerolini e dall'ingegner Benedetta Staccioli, con il coordinamento dell'Ufficio Tecnico Comunale e Responsabile Unico del Procedimento Giacomo Torresi, prevede la riqualificazione complessiva del Girfalco con l'obiettivo di riqualificare verde, arredo urbano e sistema di accessibilità carrabile e pedonale.

