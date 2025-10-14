Nuova stazione dei bus sotto tiro | Troppi pericoli per gli studenti

Una cattedrale nel deserto fuori misura per il contesto nel quale è inserita. Oppure un groviglio di persone e di mezzi che durante le ore di punta mandano in tilt il traffico e causano rischi per la sicurezza. La nuova stazione dei bus collocata lungo viale Europa continua a far discutere le forze politiche cittadine. In queste ore è in effetti tornata sul tema la Lega, che in una nota firmata dal capogruppo Enrico Sirotti Gaudenzi e dalla responsabile della sezione di Cesena Virna Lega, segnala rischi per la sicurezza delle persone e delle cose. "Pare che il prossimo 17 ottobre - si legge nel documento - sarà finalmente inaugurata la nuova sede della biglietteria di Start Romagna in piazzale Karl Marx.

