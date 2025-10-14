Nuova Honda CB1000F 2026 | l’icona naked rinasce in chiave moderna

(Adnkronos) – La Honda CB1000F 2026 rappresenta il ritorno di una sigla leggendaria, reinterpretata secondo il linguaggio estetico e tecnologico più attuale. È una moto che unisce la purezza stilistica delle CB degli anni Ottanta con la raffinatezza meccanica e l'elettronica di ultima generazione, incarnando lo spirito sportivo che da sempre accompagna la Casa dell'Ala.

