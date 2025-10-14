Nuova chiusura dell' autostrada tra Como Centro e Chiasso | orari e percorsi alternativi

Nuova chiusura notturna sulla A9 Lainate-Como-Chiasso per lavori di manutenzione. Dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 ottobre sarà infatti chiuso al traffico il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, in direzione Svizzera.Durante lo stesso periodo, lo svincolo di Como Centro. 🔗 Leggi su Quicomo.it

