Nuova campagna di phishing | truffa al telefono su falsi crediti

Fiscooggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l'istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

