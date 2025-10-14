Nuova campagna di phishing | truffa al telefono su falsi crediti

Fiscooggi.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l'istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

nuova campagna phishing truffaLa cyber truffa che colpisce i cittadini stranieri che chiedono il permesso di soggiorno - Agid ha identificato un dominio fraudolento utilizzato dai cybercriminali per raccogliere i dati sensibili degli utenti ... Da wired.it

nuova campagna phishing truffaScoperta una nuova truffa firmata AGCOM. Tutta l’Italia è a rischio - Questa volta gli hacker hanno “rubato” il logo AGCOM per sottrarre soldi e dati personali ... Segnala money.it

Hacker all'attacco, attenzione alla nuova truffa dell'Agenzia delle Entrate - C’è una nuova campagna phishing che sfrutta l’Agenzia delle Entrate per ingannare gli utenti e convincerli a consegnare dati d’accesso e informazioni personali ... Scrive libero.it

Cerca Video su questo argomento: Nuova Campagna Phishing Truffa