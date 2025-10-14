Nuova campagna di phishing | truffa al telefono su falsi crediti

Falsi funzionari dell’Agenzia chiedono alla potenziale vittima di comunicare i dati anagrafici e fiscali, l'istituto di credito e relativo Iban del proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

