Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026 | le ultime news sul lancio

Ecco le informazioni aggiornate (ottobre novembre 2025) che si hanno finora sulla nuova generazione dell’Alfa Romeo Stelvio. Alcune cose sono certe, altre sono ancora in fase di rumor sviluppo, quindi considerale come possibili scenari, non come conferme ufficiali per tutti i dettagli. Stato attuale & timeline. Alfa Romeo prevede di lanciare la nuova Stelvio nella seconda metà del 2025, con inizio delle vendite nel corso del 2026.. Tuttavia, ci sono forti probabilità di ritardi: alcune fonti stimano che la Stelvio “non arriverà prima di metà 2027”, a causa di aggiustamenti nella strategia energetica e nella preparazione della produzione. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026: le ultime news sul lancio

Approfondisci con queste news

Alfa Romeo Stelvio, quando arriva la nuova generazione: sarà full hybrid https://ift.tt/kB8R9yq - X Vai su X

NUOVA ALFA ROMEO STELVIO: ECCO COME POTREBBE CAMBIARE IL DESIGN DEL SUV [RENDER] La rivoluzione di Alfa Romeo è appena iniziata e la protagonista sarà la nuova Stelvio, pronta a ridefinire il concetto di SUV italiano Second - facebook.com Vai su Facebook

Nuova Alfa Romeo Stelvio 2026, sarà elettrica e ibrida: che fine ha fatto? - La nuova Stelvio non sarà solo elettrica; il debutto sarebbe atteso per il prossimo anno ma da tempo non ci sono più novità su questo modello ... Scrive msn.com

Nuova Alfa Romeo Stelvio: i giochi sono fatti, ad inizio 2026 sapremo la verità - Molto probabilmente ad inizio 2026 quando sarà svelato il nuovo piano di Stellantis per i prossimi anni sarà finalmente rivelata la nuova data di debutto di Stelvio e capire se davvero come si mormora ... Secondo clubalfa.it

Gamma Alfa Romeo 2026: avanti nuovo Stelvio e addio a un simbolo di stile - La gamma Alfa Romeo 2026 segnerà l'arrivo della seconda generazione del suv e porterà anche altre novità in casa Tonale e Junior ... Riporta fleetmagazine.com