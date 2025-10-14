Nuoto | maltempo non rovina la festa Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque libere

Seriea24.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L’acquazzone di venerdì mattina non ha compromesso un weekend di Coppa del Mondo che, anche stavolta, ha incantato le acque di Golfo Aranci per il terzo anno consecutivo. Un segnale tangibile di quanto il nuoto internazionale punti sempre più sull’Isola, attratto dai paesaggi mozzafiato e dalla solida organizzazione garantita da Aquatic Team Freedom e Federazione Italiana Nuoto.  La 10 km maschile ha visto trionfare l’ungherese David Betlehem, seguito dal francese Logan Fontaine. Terzo posto per l’azzurro Dario Verani che, grazie al bronzo di tappa, ha conquistato anche il terzo gradino del podio nella classifica generale della Coppa del Mondo, vinta proprio da Fontaine. 🔗 Leggi su Seriea24.it

nuoto maltempo non rovina la festa golfo aranci brilla ancora nella cdm in acque libere

© Seriea24.it - Nuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque libere

News recenti che potrebbero piacerti

nuoto maltempo rovina festaNuoto: maltempo non rovina la festa, Golfo Aranci brilla ancora nella Cdm in acque libere - La 10 km maschile ha visto trionfare l’ungherese David Betlehem, seguito dal francese Logan Fontaine. Come scrive msn.com

Facciamo Squadra. La festa del nuoto. Premi per tutti - Oltre 320 bambini di 27 società si sono dati appuntamento al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia ... federnuoto.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Nuoto Maltempo Rovina Festa