Numeri preoccupanti per il Grande Fratello di Simona Ventura | dal 20,4% della prima puntata al 14,4% di ieri sera Il calo clamoroso condizionerà la durata del reality?

Continua la crisi dei reality Mediaset. Se il successo di “ Temptation Island ” rappresenta l’eccezione, a confermare la regola è il “ Grande Fratello ” condotto da Simona Ventura. La svolta alla conduzione, il ritorno al passato, la presenza di concorrenti nip, un trio di ex concorrenti (Ascanio Celestini, Floriana Secondi e Cristina Plevani) come opinionisti non hanno smosso gli ascolti. Il terzo appuntamento, in onda su Canale 5 dalle 21.59 alle 00.41, ha conquistato solo 1.843.000 telespettatori con il 14,4% di share. Il reality del Biscione è stato battuto nettamente dalla fiction Rai “ Blanca ” vista da 3. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Numeri preoccupanti per il Grande Fratello di Simona Ventura: dal 20,4% della prima puntata al 14,4% di ieri sera. Il calo clamoroso condizionerà la durata del reality?

