Numeri e musica | Pitagora e Debussy

Martedì 14 ottobre alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà la conferenza "", per il ciclo "La matematica incontra altri saperi", con Franca Caliò e Fabrizio Callai. L’ingresso è libero fino a esaurimento. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il boom della musica dal vivo in Italia: i numeri del 2024 e i progetti futuri- AssoConcerti ha presentato una fotografia della musica dal vivo nel nostro Paese, e più in particolare della musica popolare live. #b9 #siamolart9 - facebook.com Vai su Facebook

Numeri e musica: Pitagora e Debussy, incontro con Franca Caliò e Fabrizio Callai - 15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si tiene la conferenza Numeri e musica: Pitagora e Debussy, per il ciclo La matematica i ... Secondo mentelocale.it

La musica da Pitagora all'Ai, concerto al Politecnico di Bari - E' un viaggio nella profonda relazione fra musica e matematica il secondo appuntamento con la rassegna concertistica 2025 'I concerti del ... Si legge su ansa.it

Parco Pitagora. Musica, giovani e nuove proposte - Il Parco Pitagora, a Lido, anche quest’anno da sabato 31 maggio fino a domenica 1° giugno si trasforma nel palcoscenico della musica, perché ospita la seconda edizione del New talent school. Riporta lanazione.it