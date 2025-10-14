Nucleare Artizzu Sogin | Un’idiozia utilizzare solo idroelettrico ed eolico

"Il governante non può fermarsi a guardare al di là del proprio naso", ha specificato Artizzu, ricordando come i settori della sicurezza e della difesa del nostro Paese sono alimentati a energia. Di conseguenza, "tutti i sistemi pubblici devono essere alimentati con il carico di base che per la nostra civilizzazione vale più dei carichi di picco", ha spiegato l'Ad, aggiungendo ai nostri microfoni come, per quanto riguarda le fonti energetiche che producono energia per alimentare il carico di base, il nucleare si riveli una formula più efficiente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Nucleare, Artizzu (Sogin): “Un’idiozia utilizzare solo idroelettrico ed eolico”

Artizzu (Sogin), 'il nucleare è la fonte di energia più sicura' - "Il nucleare non ha timore dei dati di realtà, perché è la fonte di energia più sicura, controllata e con il minore impatto ambientale, come attestano i dati internazionali, scientificamente condivisi ... Lo riporta ansa.it

Sogin, batterie nelle aree delle ex centrali nucleari: al via il primo bando di gara per Latina - La società guidata da Gian Luca Artizzu e interamente controllata dal Tesoro ospiterà batterie per accumuli elettrochimici nelle aree antistanti della ex ... Come scrive corriere.it

Notte europea dei ricercatori: Sogin apre alle visite dell'impianto nucleare di Casaccia - Per la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici si apriranno le porte degli impianti nucleari Sogin e Nucleco del centro ricerche Casaccia di Roma. ilmessaggero.it scrive