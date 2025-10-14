Nsg Group di San Salvo celebra la 15ª edizione del Safety day FOTO

Chietitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo stabilimento NSG Group di San Salvo ha celebrato la 15ª edizione del Safety day. Dipendenti, stakeholder e famiglie sono stati coinvolti in un programma articolato di attività ispirate dal tema “Sicuri sempre, dal primo giorno”, un messaggio chiaro che ha sottolineato l’importanza di vivere la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

