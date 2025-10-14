Nsg Group di San Salvo celebra la 15ª edizione del Safety day FOTO
Lo stabilimento NSG Group di San Salvo ha celebrato la 15ª edizione del Safety day. Dipendenti, stakeholder e famiglie sono stati coinvolti in un programma articolato di attività ispirate dal tema “Sicuri sempre, dal primo giorno”, un messaggio chiaro che ha sottolineato l’importanza di vivere la. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sam Group Events di Salvatore Lanzillotto - facebook.com Vai su Facebook
EXPO 2025 OSAKA: MARSILIO, “INVESTIMENTO NSG GROUP DI SAN SALVO PER 80 MILIONI - OSAKA – “Con piacere apprendo che la Nsg Group ha annunciato di aver destinato un investimento da 80 milioni di euro per il rifacimento del forno float nello stabilimento di San Salvo (Chieti). abruzzoweb.it scrive
EXPO OSAKA: “DATI RECORD PADIGLIONE ITALIA”, - Avamposto strategico per la diplomazia economica e della crescita – si legge sull’Ansa - Da abruzzoweb.it
Lo stabilimento Pilkington-Nsg Group riapre le porte alle famiglie [FOTO] - Nsg Group di San Salvo è tornato ad aprire le sue porte, accogliendo con entusiasmo oltre 600 persone nelle due giornate dell’evento “San Salvo open site”. Come scrive chietitoday.it