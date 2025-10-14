Novena a San Giovanni Paolo II | preghiera del secondo giorno

Questa novena è un’occasione per prepararci spiritualmente alla festa di Giovanni Paolo II, e anche per ripercorrere la sua vita, segnata da momenti di grande prova, che lui ha sempre accolto con fede. Il primo incontro tra quello che sarebbe divenuto il futuro Pontefice e Padre Pio, avvenne nell’aprile del 1948. Giovanni Paolo II, allora. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Novena a San Giovanni Paolo II: preghiera del secondo giorno

