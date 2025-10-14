Novara autobus in avaria in tangenziale | lunghe code e traffico bloccato
Traffico bloccato sulla tangenziale di Novara.È successo nella mattinata di oggi, martedì 14 ottobre, a causa di un autobus che è rimasto in panne all'altezza dell'uscita della Bicocca di corso XXIII Marzo, sulla carreggiata in direzione Vercelli.Nell'arco di qualche minuto si sono formate lunghe. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
