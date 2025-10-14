Novara accoltella il padre nel sonno Lui riesce a fuggire ferito Il 24enne arrestato dai carabinieri

Novara, 14 ottobre 2025 - Il  figlio 24enne ha accoltellato il padre nel sonno, ma il genitore, nonostante diversi fendenti, è riuscito  a fuggire e recarsi in ospedale: il giovane in seguito è stato arrestato dai carabinieri. Un caso simile a quello accaduto di recente a Ravenna, ma il responsabile dell'accoltellamento è  un ragazzo di 24 anni, di Grignasco, in provincia di Novara. Secondo quanto raccontato dai carabinieri nella notte fra domenica e lunedì al pronto soccorso dell'ospedale di Borgomanero è arrivato un uomo con gravi ferite da arma da taglio. I militari sono stati allertati dai medici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

