Novafeltria tutti in piazza per il rito della pigiatura Boom di pubblico alla Fiera del tartufo di Sant’Agata
Valmarecchia regina delle fiere e delle sagre d'autunno. Domenica, complici il sole e le temperature miti, Sant'Agata Feltria e Novafeltria hanno fatto registrare il soldout, con la Marecchiese 'imballata' dal traffico. La gara dei cani da tartufo, in scena durante la seconda giornata della Fiera nazionale del tartufo di Sant'Agata Feltria, ha visto protagonista assoluto Christian Fiori di Bagnacavallo. I suoi due cani Pan e Viola, entrambi lagotti, hanno vinto il primo e il secondo premio, lasciando le briciole agli altri concorrenti (20 in tutto). Gara di cani a parte, la Fiera l'altro ieri ha registrato il pienone.
PROGRAMMA UFFICIALE! Tutto pronto per la 7° Festa della Vendemmia in piazza Vittorio Emanuele a Novafeltria! L'11 e 12 Ottobre il Centro Storico si riempie di musica, sapori romagnoli, 7 cantine e l'immancabile Rito della Pigiatura dell'Uva (domenica
Tutti in piazza a Novafeltria per la pigiatura: le tradizioni rivivono con la Sagra della Vendemmia - È stata un successo anche quest'anno la Sagra della Vendemmia di Novafeltria, che ha animato il centro storico nelle giornate di ieri (sabato 11 ottobre) e oggi (domenica 12 ottobre).
A Novafeltria, la festa della vendemmia: "Tradizione e futuro" - "La festa dell'uva e dei frutti d'autunno fa parte della cultura di Novafeltria,