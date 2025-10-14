Valmarecchia regina delle fiere e delle sagre d’autunno. Domenica, complici il sole e le temperature miti, Sant’Agata Feltria e Novafeltria hanno fatto registrare il soldout, con la Marecchiese ’imballata’ dal traffico. La gara dei cani da tartufo, in scena durante la seconda giornata della Fiera nazionale del tartufo di Sant’Agata Feltria, ha visto protagonista assoluto Christian Fiori di Bagnacavallo. I suoi due cani Pan e Viola, entrambi lagotti, hanno vinto il primo e il secondo premio, lasciando le briciole agli altri concorrenti (20 in tutto). Gara di cani a parte, la Fiera l’altro ieri ha registrato il pienone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Novafeltria, tutti in piazza per il rito della pigiatura. Boom di pubblico alla Fiera del tartufo di Sant’Agata