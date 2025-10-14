Notte movimentata in centro | lite finisce a bottigliate in testa

Una lite scoppiata per futili motivi è finita con una bottigliata in testa e due denunce. È successo nella notte di oggi, 14 ottobre, in via Zanon, nel centro di Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile del capoluogo, chiamati da alcuni passanti dopo aver notato la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

