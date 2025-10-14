Notte movimentata in centro | lite finisce a bottigliate in testa

Una lite scoppiata per futili motivi è finita con una bottigliata in testa e due denunce. È successo nella notte di oggi, 14 ottobre, in via Zanon, nel centro di Udine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Radiomobile del capoluogo, chiamati da alcuni passanti dopo aver notato la. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Notte movimentata tra sabato 11 e domenica 12 ottobre nel cuore di Trieste. Una maxi rissa è scoppiata attorno alle 2.30 in via Diaz, nei pressi del supermercato, coinvolgendo una cinquantina di giovani e giovanissimi. Secondo le prime ricostruzioni, la lite sa - facebook.com Vai su Facebook

"Grande Fratello", primi battibecchi in cucina e malumori dopo una notte... "movimentata" #grandefratello #2ottobre Vai su X

Lite nella notte in centro: giovane cade da oltre 7 metri, trasportato al de Lellis con fratture - Un giovane inseguito da altri giovani per sfuggirgli al termine di una lite, si è lanciato nel vuoto dal piano ... Come scrive ilmessaggero.it

Spari in piazza Bellini nella notte: lite tra gruppi di giovani nel cuore di Napoli - Colpi di pistola sono stati esplosi nella notte tra Port'Alba e piazza Bellini, nel centro di Napoli; sarebbero stati sparati da alcuni giovani durante ... Scrive fanpage.it

Urla, schiamazzi e poi la lite con lancio di bottiglie nella notte in pieno centro a Pesaro - La Volante è intervenuta in centro a Pesaro poco pirima di mezzanotte nella zona tra via San Francesco e piazzale ... Si legge su corriereadriatico.it