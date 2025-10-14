Notizia da incubo per i lettori di Repubblica | Elkann tratta la vendita a un editore greco amico di Trump
In vendita non solo in edicola, ma anche sul mercato: La Repubblica e La Stampa sono in attesa del migliore offerente. Lo scrive Il Giornale, precisando che mentre per il quotidiano fondato da Eugenio Scalfar i il prezzo si aggira attorno ai 65 milioni di euro, lo storico quotidiano torinese è invece a prezzi da saldo, ad ‘appena’ 7 milioni, trattabili. Secondo i conti effettuati dal quotidiano, in cinque anni la controllante Gedi avrebbe bruciato quasi 500 milioni. Il Giornale precisa che gli Elkann hanno acquistato tutto nel dicembre 2019 dalla Cir dei fratelli De Benedetti per 102 milioni di euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
