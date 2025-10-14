Norton-Cuffy Juve a fuoco lento ma non è l’unica opzione per la fascia | resistono queste due alternative all’esterno del Genoa La lista

Norton-Cuffy Juve, il talento del Genoa è l’obiettivo numero uno: i bianconeri lavorano al colpo, ma non mollano queste due piste. La lista. Un nome nuovo, un profilo che sta scalando le gerarchie nei desideri del mercato Juve, ma senza abbandonare le piste più esperte. Il mercato bianconero per la fascia destra è in pieno fermento. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo numero uno è diventato Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa, ma la dirigenza tiene aperte anche altre, importanti soluzioni. Norton-Cuffy Juve: un intreccio con il nuovo DS. Il nome del giovane inglese, cresciuto nell’Arsenal, resiste in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve a fuoco lento, ma non è l’unica opzione per la fascia: resistono queste due alternative all’esterno del Genoa. La lista

Argomenti simili trattati di recente

Non sono Norton-Cuffy, il Napoli ha messo nel mirino anche la "freccia spagnola". - facebook.com Vai su Facebook

Nazionali #Genoa | Norton-Cuffy titolare nel successo con Andorra https://buoncalcioatutti.it/2025/10/13/nazionali-genoa-norton-cuffy-titolare-nel-successo-con-andorra/… via @buoncalcio - X Vai su X

Norton-Cuffy Juventus: fissato il prezzo per acquistarlo. C’è una “minaccia” in Serie A e il Genoa ha già preso una decisione per gennaio! Ultimissime - C’è una rivale in Serie A e il Genoa ha già deciso questo per gennaio! Secondo juventusnews24.com

Norton-Cuffy Juve, i bianconeri possono giocare quella carta: così balzerebbero immediatamente in pole position. La rivelazione - Cuffy Juve, i bianconeri puntano il talento del Genoa: il suo arrivo sarebbe legato a quello del nuovo DS, che lo ha scoperto e portato in Italia Un nome nuovo, un talento inglese che sta bruci ... Si legge su juventusnews24.com

Juventus e Napoli puntano su Norton-Cuffy, ex Arsenal e rivelazione del Genoa - Vieira lo elogia: “È uno dei migliori esterni della Serie A” ... Si legge su tuttojuve.com