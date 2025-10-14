Norman Foster presenta il suo nuovo San Siro | Questo è l’inizio di un viaggio

Norman Foster. Lord Norman Foster ha iniziato a svelare i primi dettagli sul nuovo stadio di San Siro, durante il suo intervento al Next Design Perspectives presso la Triennale di Milano. L’architetto, insieme al team di MANICA, sta curando il progetto che ambisce a coniugare innovazione architettonica e rispetto per la storica identità dello stadio milanese. Foster ha definito il progetto “ straordinario “, sottolineando come ogni scelta progettuale tenga conto della tradizione del calcio e dell’esperienza dei tifosi. L’obiettivo del nuovo impianto è creare una struttura moderna e funzionale, capace di ospitare eventi sportivi e culturali di livello internazionale. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

