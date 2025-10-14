Nonno Point all' ex asilo Pian di Rota lo sportello digitale gratuito per fornire supporto informatico

A partire dalla giornata di oggi, martedì 14 ottobre, è operativo all'ex asilo Pian di Rota, in via delle Sorgenti, il Nonno Point, servizio gratuito pensato per offrire un supporto informatico di base ai cittadini. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: da un lato aiutare chi desidera apprendere. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Sydney, nonno va a prendere il nipote all’asilo ma porta a casa il bambino sbagliato - Un nonno era andato all’asilo nido nella periferia meridionale di Bangor, a Sydney, per prendere il nipote e riportarlo a casa. Riporta blitzquotidiano.it

