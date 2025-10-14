Non vediamo l’ora di incontrarti grazie a Dio per questo regalo | Eminem diventerà nonno per la seconda volta la figlia adottiva Alaina Scott è incinta

Alaina Marie Scott, figlia adottiva del rapper Eminem, ha annunciato di essere in attesa del suo primo figlio con il marito Matt Moeller. La 31enne ha condiviso la notizia con un post su Instagram, accompagnato da una serie di immagini che mostrano la coppia sorridente mentre tiene in mano un body da neonato e Moeller viene sorpreso da alcuni indizi, come dei palloncini, delle scarpine e un test di gravidanza positivo. “Il meglio di me e di te”, ha scritto Alaina nella didascalia. “Per mesi ho portato dentro di me un piccolo battito, che ha già cambiato il mio in ogni modo possibile. C’è qualcosa di indescrivibile nel sapere che c’è una piccola vita che cresce, sogna e diventa, mentre tu continui le tue giornate sussurrando preghiere e speranze che solo lei può sentire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

