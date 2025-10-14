Non uscite di casa vi scuoio vivi | due noti influencer accusati di cyberstalking Uno in manette l’altro è irreperibile

Napolitoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quattro mesi avrebbero bersagliato due persone con video e dirette social piene di insulti e minacce, anche contro i loro figli. Due influencer con migliaia di follower sono finiti al centro di un’indagine della procura di Napoli Nord, coordinata dal pm Paolo Martinelli, che ha portato a una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

