non uscite di casa vi scuoio vivi arresto per 2 influencer

Tempo di lettura: 2 minuti “Non uscite di casa”, “vi scuoio vivi”. E poi altre gravi minacce, anche nei confronti dei figli: sono state prese di mira sui social con dei video offensivi, ogni giorno, per ben quattro mesi, le vittime di due noti influencer con migliaia di followers. Nei loro confronti la procura di Napoli Nord, con il pm Paolo Martinelli, ha chiesto e ottenuto dal Gip una misura cautelare in carcere: uno dei due indagati è stato preso, l’altro risulta irreperibile. Gli accertamenti sono scattati dopo le denunce presentate da un uomo e da una donna, che non si conoscono, entrambi residenti in Campania e finiti al centro di un asfissiante cyberstalking che ha reso loro la vita impossibile al punto che una delle due vittime avrebbe manifestato anche intensi suicidi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

