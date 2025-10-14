Non mi sentivo a mio agio in quel Sanremo quella esperienza mi segnò Per anni non ho cantato quella canzone ma ora ci ho fatto pace | parla Max Pezzali

“Fare pace” con un brano è possibile? Intanto, è possibile ‘litigarci’, e lo spiega bene un post di Max Pezzali a proposito della sua canzone ‘ Senza averti qui’. Siamo nel 1995 e Pezzali partecipa a Sanremo come 883 anche se Repetto non fa più parte del duo. Il pezzo – che si piazza ottavo, con Fiorello al quinto posto grazie a Finalmente Tu, scritta da Pezzali stesso e Repetto – faceva parte del disco ‘ La donna il sogno & il grande incubo’: “”Quel progetto partì proprio con un incubo: un Sanremo in cui non mi sentivo a mio agio (non sarebbe cambiato molto nemmeno in futuro). ‘Senza averti qui’ in qualche modo aprì il percorso di quell’album, fu un flop, quell’esperienza mi segnò non poco”, le parole del cantautore su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it