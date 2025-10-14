Non ho picchiato mia sorella e non l' ho costretta a darmi i soldi | 28enne si difende

14 ott 2025

“Non ho mai picchiato mia sorella e non l'ho costretta a darmi i soldi”. Un ventottenne di Favara, finito a processo per maltrattamenti aggravanti nei confronti della sorella diciassettenne, si è difeso così in aula. Secondo l’accusa, tra aprile e dicembre del 2023, l’uomo avrebbe imposto alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

