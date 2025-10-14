Non ho picchiato mia sorella e non l' ho costretta a darmi i soldi | 28enne si difende

“Non ho mai picchiato mia sorella e non l'ho costretta a darmi i soldi”. Un ventottenne di Favara, finito a processo per maltrattamenti aggravanti nei confronti della sorella diciassettenne, si è difeso così in aula. Secondo l’accusa, tra aprile e dicembre del 2023, l’uomo avrebbe imposto alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Dentro la notizia. . Sabrina, la sorella maggiore di Francesca, difende il papà che per anni avrebbe umiliato e picchiato sua madre e sua sorella. #DentrolaNotizia - facebook.com Vai su Facebook

Palermo, la sorella del ragazzo ucciso: «L'assassino ha colpito mio fratello senza motivo. Poi ha puntato la pistola contro di me» - X Vai su X

Sebino Nela: «Ho avuto il cancro, Mihajlovic e Vialli sono stati meno fortunati di me. Mia sorella e mio padre non ce l'hanno fatta» - Intervista all'ex Roma: «La preoccupazione principale durante la malattia era non apparire pallido: ora cerco sempre di essere abbronzato. Secondo msn.com