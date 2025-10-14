Non ha il biglietto e massacra di botte un esponente di FdI | fermato uno straniero
Ennesima aggressione a bordo di un mezzo del servizio di trasporto pubblico a opera di un cittadino straniero senza biglietto. Daniele Stefanucci è un controllore delle linee Co.Tral che è stato brutalmente picchiato mentre si trovava in servizio sull’autobus che da Fiuggi raggiunge Anagni. Quando Stefanucci si è avvicinato all'uomo per chiedere il titolo di viaggio è stato aggredito con calci e pugni al volto, che si sospetta possano avergli anche causato la rottura del setto nasale. Stefanucci, che è anche consigliere comunale e dirigente di Fratelli d'Italia, è stato immediatamente soccorso e condotto presso il più vicino ospedale, dove gli sono state fornite le cure del caso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
