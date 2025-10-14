Non è più mio amico lo considero solo un collega | Kyrgios ora se la prende pure con Andy Murray
“È sempre stato un mio grande sostenitore, ma ora non parliamo quasi più”. L’amicizia tra Nick Kyrgios e Andy Murray è ormai finita. A rivelarlo è stato il tennista australiano, che al Podcast Unscripted, ha parlato del rapporto con Murray, tra i pochi tennisti stimati da Kyrgios nel circuito professionistico, che negli anni con i suoi atteggiamenti, le sue provocazioni e i suoi insulti si è procurato una sfilza di nemico. In un momento in cui era in conflitto con Novak Djokovic, Kyrgios gli aveva anche detto “sei meglio del serbo” e più volte ha elogiato il suo comportamento nei suoi confronti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
