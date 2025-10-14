Erano le 21.20 a non andarmi bene. Né carne né pesce, né access né prima serata. La partenza del prime time di Canale 5 alle 21.50, invece, ha iniziato a non mi dispiacermi. Dirò di più, sarei ancor più entusiasta di un posticipo alle 22. E no, non è masochismo: è questione di possibilità e libertà di scelta. L’inizio della prima serata alle 22 raddoppia sostanzialmente l’offerta. È come se nello slot più prestigioso la proposta si sdoppiasse grazie al ‘pacchetto’ game (attualmente La Ruota della Fortuna) + show. Chi, dunque, non avesse voglia di tirar tardi, alle 10 della sera può già infilarsi sotto le coperte o dedicarsi ad altro. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Non è la prima serata a partire tardi, è l’access ad essere il nuovo prime time