Michael J.Fox è stato avvistato a Manhattan mentre raggiungeva il 92Y, storico centro letterario dell’East Side, per presentare il suo ultimo libro “ Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum “, scritto con Nelle Fortenberry. I fan hanno immortalato l’attore 64enne mentre si faceva mettere sulla sedia a rotelle. A Fox infatti fu diagnosticato a 29 anni il morbo di Parkinson, malattia con cui convive da 35 anni. In una recente intervista al The Times Michael J.Fox ha parlato di come convive con questo male: “Non c’è una linea temporale, non c’è una serie di stadi da attraversare, non come accade, per esempio, con il cancro alla prostata. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non ci sono molte persone che convivono con il Parkinson da 35 anni. Mi piacerebbe semplicemente non svegliarmi un giorno, non voglio che sia drammatico”: Michael J. Fox presenta il suo nuovo libro a Manhattan