Non ce l' ha fatta Giovanni Pappalardo avvocato giornalista | il dolore straziante degli amici

“È arrivata la notizia che mai avremmo voluto comunicare" inizia così il post di Forza Vespe, forse tra i più toccanti dedicati a Giovanni Pappalardo, 34 anni, avvocato, giornalista, spentosi nella notte per le ferite riportate in un drammatico incidente con la moto che amava tanto."La notizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Buon inizio a “Trattoria Nonna Mirella”! A San Giovanni Teatino prende vita una nuova avventura fatta di sapori, tradizione e passione: TRATTORIA NONNA MIRELLAapre le sue porte, in Corso Italia 180, portando con sé l’esperienza, il cuore e il sorriso - facebook.com Vai su Facebook

Non ce l'ha fatta Giovanni Pappalardo, avvocato, giornalista: il dolore straziante degli amici - Così come sei stato in prima fila per tanti anni sulle balaustre ... Secondo napolitoday.it

TikTok, Trump ce l'ha fatta. Annunciato l'accordo: "I nostri giovani saranno felici". Cosa succede ora al social network cinese - Trump annuncia l'accordo su TikTok: "I nostri giovani saranno felici" Nei colloqui a Madrid tra Stati Uniti e Cina, "è stato raggiunto un accordo su una 'certa' azienda che i giovani nel nostro Paese ... Secondo affaritaliani.it

Addio a Giovanni Tempone, il sindaco che ha fatto crescere Sarconi - Addio a Giovanni Tempone, il sindaco che ha fatto crescere Sarconi Il primo cittadino è morto a 60 anni. Riporta rainews.it