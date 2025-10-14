S e il Grande Fratello inizia alle 21:56 con una breve anteprima bisogna ripensare al concetto di prima serata. Sono le 21:59 quando Simona Ventura apre la terza puntata dallo studio. Ed è stata una puntata dove la carne al fuoco non è mancata, con la prima eliminazione, nomination infuocate, confronti e persino un annuncio storico che ha commosso tutti i “casalinghi”. Ma non è bastato a risollevare gli ascolti. Anzi. Grande Fratello 2025: chi sono in concorrenti in gara X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello 2025” rientra Anita Mazzotta? Le anticipazioni della terza puntata Grande Fratello 2025, ascolti terza puntata 13 ottobre, news eliminato e nomination. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Non bastano il primo eliminato, confronti infuocati e un annuncio storico: Simona Ventura porta sulle spalle il peso di un programma che non convince né appassiona