Nomadi fuggono dal campo per paura delle indagini e abbandonano cani e gatti | animali salvati

Lonato del Garda, 14 ottobre 2025 – Sono le vittime inconsapevoli della faida fra famiglie nomadi che ha portato all’uccisione di Dolores Dori, la figlia della cosiddetta (e autonominata) “regina dei sinti”. Sono gli animali lasciati incustoditi nel campo nomadi dove si è accesa la lite, seguita da conflitto a fuoco, che ha portato al decesso della 43enne residente in Veneto, ultimo – per ora – atto di uno scontro nato nella “brace” di un matrimonio non condiviso. I quattrozampe – quattro cani e cinque gatti – sono stati abbandonati per sfuggire alle indagini. La scoperta. Gli animali sono stati ritrovati dopo il sequestro dei terreni, successivamente al quale i suoi occupanti se la sono data a gambe, lasciando indietro i loro oggetti personali ma anche gli incolpevoli cani e gatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

