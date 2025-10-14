Nola il cinema si rinnova | in sala le poltrone Ultra Lux
The Space Cinema prosegue il suo cammino di rinnovamento e porta a Nola un livello di comfort ancora più alto: dal 17 ottobre arrivano le nuove poltrone Ultra Lux, con attivazione progressiva fino al completamento di tutte e 9 le sale. Un passo concreto per rendere la visione più accogliente, coinvolgente, personale. Un salto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
