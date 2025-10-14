Nola il cinema si rinnova | in sala le poltrone Ultra Lux

Sbircialanotizia.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Space Cinema prosegue il suo cammino di rinnovamento e porta a Nola un livello di comfort ancora più alto: dal 17 ottobre arrivano le nuove poltrone Ultra Lux, con attivazione progressiva fino al completamento di tutte e 9 le sale. Un passo concreto per rendere la visione più accogliente, coinvolgente, personale. Un salto di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it



© Sbircialanotizia.it - Nola, il cinema si rinnova: in sala le poltrone Ultra Lux

