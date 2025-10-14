Va a Radicondoli, in provincia di Siena, il primato di affluenza in Toscana. Con il 64,99% di votanti, il piccolo comune senese, che conta meno abitanti di una via di Firenze, stacca di gran lunga qualsiasi altro comune toscano nell’affluenza delle elezioni regionali. Un exploit da Guinness civico, soprattutto se confrontato con il desolante minimo storico che si prospetta per l’intera regione. Lo stesso comune di Radicondoli si era già distinto per senso civico anche nel referendum dell’8 e 9 giugno quando, insieme ad altri tre temerari comuni toscani, venne raggiunto il quorum in tutti e cinque i quesiti referendari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Noi abbiamo scelto di esserci"