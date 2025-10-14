Nobel per la Pace Venezuela chiude ambasciata a Oslo dopo conferimento Premio a Machado per ricollocazione strategica di risorse - il DOCUMENTO
L'annuncio è stato dato insieme alla chiusura dell'ambasciata in Australia e l'apertura di corpi diplomatici nello Zimbabwe e nel Burkina Faso. Oslo ha condannato la decisione reputandola "ingiustificata" Il governo venezuelano ha disposto la chiusura della sua ambasciata a Oslo, in Norvegia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Il Venezuela chiude l’ambasciata a Oslo dopo il Nobel per la pace a Machado - Il Venezuela ha confermato il 13 ottobre di aver chiuso la sua ambasciata a Oslo, in Norvegia, tre giorni dopo l’assegnazione del premio Nobel per la pace alla leader dell’opposizione María Corina Mac ... Da internazionale.it
Nobel per la Pace alla rivale Machado, Maduro chiude l'ambasciata norvegese - Il Venezuela ha annunciato di aver chiuso la sua ambasciata a Oslo, pochi giorni dopo l'assegnazione del Premio Nobel per la Pace alla leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Riporta affaritaliani.it
Il Venezuela chiude l’ambasciata in Norvegia: mossa simbolica dopo il Nobel a María Corina Machado - La decisione di Caracas di ritirare la propria rappresentanza diplomatica a Oslo arriva in un momento di forte tensione politica internazionale, tra proteste interne, pressioni dagli Stati Uniti e nuo ... Lo riporta msn.com