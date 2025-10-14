Nobel per la Pace Venezuela chiude ambasciata a Oslo dopo conferimento Premio a Machado per ricollocazione strategica di risorse - il DOCUMENTO

L'annuncio è stato dato insieme alla chiusura dell'ambasciata in Australia e l'apertura di corpi diplomatici nello Zimbabwe e nel Burkina Faso. Oslo ha condannato la decisione reputandola "ingiustificata" Il governo venezuelano ha disposto la chiusura della sua ambasciata a Oslo, in Norvegia. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

