Un carcerato non può lasciare la prigione, sia pure scortato dagli agenti penitenziari, per salire su un palcoscenico e recitare con la sua compagnia teatrale. Lo ha stabilito la Cassazione annullando l’ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva invece autorizzato l’uscita di un detenuto per reati ostativi che aveva chiesto di partecipare a uno spettacolo. La decisione della Suprema Corte segna una netta frattura interpretativa con i giudici milanesi e pone un limite all’uso dei permessi di necessità per finalità culturali e artistiche. Il caso nasce dalla richiesta dell’uomo, appassionato di teatro e parte di una compagnia artistica, di poter partecipare a una rappresentazione fuori dal carcere. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - No al permesso per recitare a teatro: la Cassazione boccia l’uscita dal carcere dell’attore detenuto