Nkunku | Non avremmo dovuto subire il primo gol Non siamo stati attenti

Intervenuto ai microfoni di TF1 nel post partita, Christopher Nkunku, giocatore del Milan, ha commentatola prestazione della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Nkunku: “Non avremmo dovuto subire il primo gol. Non siamo stati attenti”

Altri contenuti sullo stesso argomento

FRANCIA - Nkunku dopo il gol ed il pari: "Non concentrati dopo il 2-1, non avremmo dovuto" https://ift.tt/Yfreh1B Vai su X

“Leao deve ritrovare velecomente la condizione. Abbiamo bisogno di lui e di Nkunku perché son giocatori tecnici che ci possono risolvere le partite”. [ Allegri ] Leao da 9 può veramente rendere #ACMilan - facebook.com Vai su Facebook

L'Equipe dà 6 (sufficiente) a Nkunku: sbaglia due gol, se ne costruisce uno. Due assist avrebbero meritato di più - Francia, a cura de L'Equipe: NKUNKU (6): Avrebbe potuto segnare prima con maggiore precisione (2’, ... Come scrive milannews.it

Nkunku segna e bacchetta la Francia: "Distratti dopo il 2-1, non avremmo dovuto" - La seconda punta del Milan, prelevata in estate, ha trovato la rete del momentaneo. Segnala tuttomercatoweb.com

Nkunku dopo Islanda-Francia 2-2: "La cosa migliore sarebbe stata restare concentrati dopo il gol ma non l'abbiamo fatto" - Queste le sue parole: "Non avremmo dovuto subire quel primo gol. Scrive milannews.it