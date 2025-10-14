Nkunku | Non avremmo dovuto subire il primo gol Non siamo stati attenti

Pianetamilan.it | 14 ott 2025

Intervenuto ai microfoni di TF1 nel post partita, Christopher Nkunku, giocatore del Milan, ha commentatola prestazione della sua Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

nkunku non avremmo dovuto subire il primo gol non siamo stati attenti

Nkunku: "Non avremmo dovuto subire il primo gol. Non siamo stati attenti"

