Endiasfalti Agliana beffata, Valentina’s Camicette Bottegone dai due volti. Nella 3a giornata del girone d’andata del campionato di serie C, l’Endiasfalti cede 81-80 (parziali 18-19, 39-47, 59-65) a Fucecchio, mentre la Valentina’s Camicette cade pesantemente, 84-66 (parziali 16-15, 35-32, 66-49) a Prato sponda- Union Basket. Agliana non riesce a dare il colpo di grazia alla gara e si vede sfuggire dalle mani i 2 punti. Dopo una partita condotta per trentanove minuti e cinquantasette secondi, i neroverdi di coach Gambassi hanno dovuto arrendersi alla tripla della vittoria dei padroni di casa. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per l’Endiasfalti, che si è trovata sul +9 a un minuto e mezzo dalla sirena. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Niente sorrisi per Endiasfalti e Valentina’s