Niente effetto Vannacci | Lega ferma al 5%
Il Carroccio cinque anni fa si era attestato al 22% mentre in questa tornata, pur schierando il generale, il passo indietro è stato molto evidente. Nel centrodestra serpeggiano critiche: «Qui, se ti presenti con retoriche estreme, non ti ascoltano».. Zaia avvisa FdI: «Sono un problema? Allora vedrò di renderlo reale».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info
L'ex generale porta la Lega al tracollo in Toscana: alle elezioni è sotto il 5%. Carroccio in crisi, Schlein ironizza sull’effetto Vannacci - facebook.com Vai su Facebook
Non sono d'accordo con chi dice che non ci sia stato l'effetto #Vannacci in #Toscana. C'è stato eccome... è quello che ha fatto sprofondare la #Lega AFMK Vai su X
La Lega sprofonda dal 21 al 4%, Vannacci: “Battaglia impari, chi pensa che mi fermi si sbaglia” - Firenze, 14 ottobre 2025 – Effetto Vannacci al contrario: dalle stelle del 21% nel 2020 alle stalle del 4,4% nel 2025. Scrive lanazione.it
Regionali in Toscana, Giani si riconferma presidente con il 53,9%. Bele il campo largo. La Lega paga l’effetto Vannacci - Lo sfidante Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia ed esponente del centrodestra, si è fermato a poco più del 40% dei voti ... Riporta msn.com
Vannacci distrugge la Lega in Toscana. E ora tutti attaccano lui e Salvini (che tace) - C'è poco da dire: il risultato delle elezioni regionali toscane segna uno dei capitoli più bui nella storia della Lega, con un crollo ... Si legge su huffingtonpost.it