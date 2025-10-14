Niente controlli psichiatrici ma solo prove di ragionamento | il Csm svuota i test psicoattitudinali per i magistrati

Nel centrodestra li immaginavano come forche caudine, spietate sessioni inquisitorie per sbarazzarsi dei giudici “ mentalmente disturbati ” di berlusconiana memoria. E invece, all’atto pratico, i famigerati test psicoattitudinali per gli aspiranti magistrati saranno qualcosa di molto più innocuo: dei semplici questionari per valutare “l’ idoneità cognitiva ” dei candidati, cioè le loro capacità di ragionamento e apprendimento, senza indagare in alcun modo sulla presenza di patologie psichiatriche o disturbi di personalità. Insomma, un filtro all’acqua di rose, quasi risibile per chi – come prevede la legge – ha già superato le tre difficilissime prove scritte del concorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

