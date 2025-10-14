Niente casa popolare per colpa della burocrazia | Ci sono da assegnare trenta alloggi già disponibili

“Con trenta alloggi di edilizia residenziale pubblica già a disposizione nel comune di Terni e che devono essere soltanto assegnati, dobbiamo denunciare che dal 17 luglio scorso non viene più convocata la commissione comunale che valuta le domande. Abbiamo già sollecitato il Comune, considerato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

