Niente casa popolare per colpa della burocrazia | Ci sono da assegnare trenta alloggi già disponibili
“Con trenta alloggi di edilizia residenziale pubblica già a disposizione nel comune di Terni e che devono essere soltanto assegnati, dobbiamo denunciare che dal 17 luglio scorso non viene più convocata la commissione comunale che valuta le domande. Abbiamo già sollecitato il Comune, considerato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
