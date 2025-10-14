Nidi gratis la Toscana riapre il bando | domande entro il 27 ottobre

La Toscana ha riaperto il bando per “Nidi gratis”. Chi non avesse ancora presentato domanda può farlo fino alle 18 di lunedì 27 ottobre esclusivamente online a questo link. Gli sconti per queste nuove richieste ammesse a contributo dopo la riapertura dei termini saranno riconosciuti a partire da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it