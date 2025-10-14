Nidi gratis la Toscana riapre il bando | domande entro il 27 ottobre

Livornotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Toscana ha riaperto il bando per “Nidi gratis”. Chi non avesse ancora presentato domanda può farlo fino alle 18 di lunedì 27 ottobre esclusivamente online a questo link. Gli sconti per queste nuove richieste ammesse a contributo dopo la riapertura dei termini saranno riconosciuti a partire da. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

